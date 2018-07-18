От Сталинграда - до Великой Победы

Пламенеющее сердце: В Волгограде сняли фильм о защитнике Родины

От Сталинграда - до Великой Победы 18.07.2018 14:45
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18.07.2018 14:45


95-летний Анатолий Венедиктович Козлов – участник Сталинградской битвы и Великой Отечественной войны - стал участником проекта «Онлайн-дневник воспоминаний», который в честь 76-летия начала Сталинградской битвы запущен в Волгограде. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в пресс-службе МГЕР. 
О героизме этого человека информагентство не раз рассказывало на своих страницах. Он принадлежит к тому легендарному поколению победителей и созидателей, которое с честью прошло через тяжелейшие испытания военного времени, восстановило страну, создало тот фундамент, который служит и сегодня всем живущим. 
Он участвовал в боях на Юго-Западном фронте под Харьковом и в Донецке, затем под Сталинградом, где был командиром взвода, офицером связи, адъютантом командира танковой бригады. В 1942 году, он, двадцатилетний лейтенант, с 87-й танковой бригадой в составе 7-го танкового корпуса бил войска Манштейна, и за эти бои получил орден Отечественной войны второй степени - первую боевую награду. К концу войны их будет много у Анатолия Козлова - ордена Отечественной войны, Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», за взятие Будапешта и Вены. Участвовал в Курской битве, был участником Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. 
На его доме в Центральном районе установлена именная доска Славы. Он удостоен также высшей общественной награды России - орденом «Пламенеющее сердце». А с  95-летним юбилеем его поздравил президент России Владимир Путин. 
Документальный видеофильм об Анатолии Венедиктовиче Козлове - это рассказ не только о военном времени фронтовика, о  Сталинграде, которым он до конца дней своих будет гордиться. Это история о великом подвиге отцов и дедов, которая нужна живым, - отметили авторы фильма. Интервью Анатолия Венедиктовича Козлова: https://youtu.be/vf35bFGTuxU

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