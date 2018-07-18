Пламенеющее сердце: В Волгограде сняли фильм о защитнике Родины

От Сталинграда - до Великой Победы 18.07.2018 14:45
541 4
18.07.2018 14:45
95-летний Анатолий Венедиктович Козлов – участник Сталинградской битвы и Великой Отечественной войны - стал участником проекта «Онлайн-дневник воспоминаний», который в честь 76-летия начала Сталинградской битвы запущен в Волгограде. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в пресс-службе МГЕР.
О героизме этого человека информагентство не раз рассказывало на своих страницах. Он принадлежит к тому легендарному поколению победителей и созидателей, которое с честью прошло через тяжелейшие испытания военного времени, восстановило страну, создало тот фундамент, который служит и сегодня всем живущим.
Он участвовал в боях на Юго-Западном фронте под Харьковом и в Донецке, затем под Сталинградом, где был командиром взвода, офицером связи, адъютантом командира танковой бригады. В 1942 году, он, двадцатилетний лейтенант, с 87-й танковой бригадой в составе 7-го танкового корпуса бил войска Манштейна, и за эти бои получил орден Отечественной войны второй степени - первую боевую награду. К концу войны их будет много у Анатолия Козлова - ордена Отечественной войны, Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», за взятие Будапешта и Вены. Участвовал в Курской битве, был участником Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.
На его доме в Центральном районе установлена именная доска Славы. Он удостоен также высшей общественной награды России - орденом «Пламенеющее сердце». А с 95-летним юбилеем его поздравил президент России Владимир Путин.
Документальный видеофильм об Анатолии Венедиктовиче Козлове - это рассказ не только о военном времени фронтовика, о Сталинграде, которым он до конца дней своих будет гордиться. Это история о великом подвиге отцов и дедов, которая нужна живым, - отметили авторы фильма. Интервью Анатолия Венедиктовича Козлова: https://youtu.be/vf35bFGTuxU
Реклама
Популярное по теме
21.06.2018 06:07
1779 17
26.06.2018 12:24
1725 0
22.06.2018 12:34
948 2
«Вот она, моя санитарка Клава!»: спустя 76 лет две участницы Сталинградской битвы нашли друг друга14.07.2018 07:41
От Сталинграда - до Великой Победы 14.07.2018 07:41
8329 0 Обсудить
В Волгограде всему взводу девушек-регулировщиц вручили памятные знаки губернатора13.07.2018 11:03
От Сталинграда - до Великой Победы 13.07.2018 11:03
3647 0 Обсудить
Гости Волгограда благодарят ЧМ за возможность увидеть Мамаев курган01.07.2018 10:06
От Сталинграда - до Великой Победы 01.07.2018 10:06
17863 0 Обсудить
Превратились в белых журавлей: установлены имена погибших в Австрии героев-сталинградцев26.06.2018 12:24
От Сталинграда - до Великой Победы 26.06.2018 12:24
7087 0 Обсудить
Фильм из Волгограда - «Воинский эшелон» отметили призами25.06.2018 13:55
От Сталинграда - до Великой Победы 25.06.2018 13:55
2091 0 Обсудить
Волгоградские юнармейцы возложили цветы к бюстам солдата и маршала22.06.2018 16:41
От Сталинграда - до Великой Победы 22.06.2018 16:41
2940 0 Обсудить
Останки защищавшего Сталинград 19-летнего солдата перезахоронят в Ставрополье22.06.2018 12:34
От Сталинграда - до Великой Победы 22.06.2018 12:34
1593 2 Обсудить
В Волгоградской области появятся памятные знаки в местах массовых расстрелов евреев в период Сталинградской битвы22.06.2018 11:02
От Сталинграда - до Великой Победы 22.06.2018 11:02
1186 0 Обсудить
В Волгограде полицейские и любители футбола почтут память павших в Великой Отечественной войне21.06.2018 06:07
От Сталинграда - до Великой Победы 21.06.2018 06:07
2936 17 Обсудить
Юнармейцы из Сибири развернули огромную копию знамени Победы на Мамаевом кургане в Волгограде15.06.2018 17:09
От Сталинграда - до Великой Победы 15.06.2018 17:09
5631 3 Обсудить
Погибшие под Сталинградом солдаты возвращаются на свою родину08.06.2018 13:53
От Сталинграда - до Великой Победы 08.06.2018 13:53
7068 4 Обсудить
Участники патриотического автопробега из Тамбова стартовали в Волгоградскую область05.06.2018 20:14
От Сталинграда - до Великой Победы 05.06.2018 20:14
3391 0 Обсудить
В Волгограде готовят документы для реабилитации трех расстрелянных краснофлотцев БК-3116.05.2018 20:30
От Сталинграда - до Великой Победы 16.05.2018 20:30
24371 21 Обсудить
В Котельниково Волгоградской области фронтовикам дарили песни и любовь10.05.2018 17:30
От Сталинграда - до Великой Победы 10.05.2018 17:30
5235 1 Обсудить
Волгоград: в День Победы на главную высоту России поднялись 200 тысяч человек10.05.2018 10:33
От Сталинграда - до Великой Победы 10.05.2018 10:33
3537 4 Обсудить
Реклама