В Волгограде две трамвайные остановки «приказали долго жить»





В связи со значительным снижением пассажиропотока на участке трамвайного маршрута №1, с 1 августа перестают обслуживаться две остановки в Ворошиловском районе «Мончегорская» и «Ул. Просвещения». От конечной остановки «Детский центр» через остановку «Череповецкая» продолжит курсировать трамвайный маршрут №4, который практически полностью дублирует маршрут №1. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в мэрии. В пешей доступности от конечной трамвайной остановки «Мончегорская» находится остановка общественного транспорта «Ул. Чигиринская» (менее 400 м), через которую проходят порядка 11 маршрутов автобусов большой и средней вместимости, трамвайная остановка маршрутов №№3 и 4 «Череповецкая», а также непосредственно на территории самого частного сектора по улицам Ужгородская и Автозаводская с интервалом в 5 минут курсируют маршрутные такси №№10С и 4. Разворотное кольцо в Ворошиловском районе планируется использовать на случай чрезвычайных ситуаций для организации движения трамваев по маршрутам №№3 и 4.



