Экономика

«Сады Придонья» показали возможности своего предприятия студентам МГУ

Экономика 18.07.2018 12:52
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18.07.2018 12:52


Группа учащихся кафедры экономической и социальной географии Московского университета им. Ломоносова в период летней практики посетили производственную площадку компании «Сады Придонья», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе.
Студенты не просто увидели современное и технологичное производство, продегустировали продукцию компании, но и познакомились с инвестпроектом по созданию плодохранилища, который реализуется в сельскохозяйственном подразделении «Донской» в Калачевском районе.
По словам технического инструктора компании «Сады Придонья» Михаила Шершицкого, проводившего экскурсию по объектам компании, учащихся заинтересовал процесс производства. Они задавали много вопросов и отметили, что такие мощные и высокотехнологичные производственные площадки как «Сады Придонья», стимулируют спрос на инженерные профессии, формируют желание развиваться на территории своей страны, создавать качественные продукты на лучшем мировом оборудовании.    
Московские студенты посетили еще несколько волгоградских предприятий. По словам педагогов, сопровождающих группу, задача студентов — изучить потенциал Волгоградской области как региона государственного значения в сфере АПК и промышленности.  

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