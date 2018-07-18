«Сады Придонья» показали возможности своего предприятия студентам МГУ

Экономика 18.07.2018 12:52
161 0
18.07.2018 12:52
Группа учащихся кафедры экономической и социальной географии Московского университета им. Ломоносова в период летней практики посетили производственную площадку компании «Сады Придонья», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе.
Студенты не просто увидели современное и технологичное производство, продегустировали продукцию компании, но и познакомились с инвестпроектом по созданию плодохранилища, который реализуется в сельскохозяйственном подразделении «Донской» в Калачевском районе.
По словам технического инструктора компании «Сады Придонья» Михаила Шершицкого, проводившего экскурсию по объектам компании, учащихся заинтересовал процесс производства. Они задавали много вопросов и отметили, что такие мощные и высокотехнологичные производственные площадки как «Сады Придонья», стимулируют спрос на инженерные профессии, формируют желание развиваться на территории своей страны, создавать качественные продукты на лучшем мировом оборудовании.
Московские студенты посетили еще несколько волгоградских предприятий. По словам педагогов, сопровождающих группу, задача студентов — изучить потенциал Волгоградской области как региона государственного значения в сфере АПК и промышленности.
Реклама
Популярное по теме
04.07.2018 16:59
5854 10
04.07.2018 14:58
3838 6
23.06.2018 12:10
2753 10
79 работников предприятий группы «НИКОХИМ» признаны лучшими в своей профессии17.07.2018 17:01
Федеральные дотации регионам обсуждают в Правительстве с участием губернатора Волгоградской области17.07.2018 15:17
На Гремячинском ГОКе идет испытательный запуск полного цикла обогащения17.07.2018 13:24
Кому в Камышине, Городище, Светлом Яре и Михайловке отключат электричество из-за долгов17.07.2018 12:35
Ипотека СЕВЕРГАЗБАНКА вошла в пятерку лучших17.07.2018 08:52
Команда ВТЗ встретила День металлурга трудовыми победами16.07.2018 13:17
Глубинка Волгоградской области просит «закрутить гайки» микрофинансовым организациям15.07.2018 10:05
У ТРК "Комсомолл" в Волгограде сменился собственник13.07.2018 15:39
ВТБ укрепляет сотрудничество с Ростовской областью13.07.2018 10:34
В Волгоградской области инфляция выше, чем по России13.07.2018 05:03
ВТБ запустил пилотный проект «Залоговые каникулы» для малого бизнеса11.07.2018 11:56
Энергетики записали Волгоградскую область в лидеры-должники11.07.2018 08:06
В Волгоградской области за полгода собрали почти 93 млрд рублей налогов10.07.2018 21:29
«Промсвязьбанк» за год выдал более четырех тысяч электронных гарантий для бизнеса10.07.2018 17:31
Почти сто тысяч жителей Волгоградской области получат уведомления о долге за электроэнергию10.07.2018 15:16
Реклама