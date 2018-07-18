Общество

Доска позора: Жильцы дома в Волгограде второй год не могут заставить УК починить крышу

Общество 18.07.2018 14:39
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18.07.2018 14:39

«Обещанного три года ждут, а на четвертый забывают. Но мы бы и рады забыть про нашу проблему, как в известной пословице, только она постоянно напоминает о себе». Жители шестого подъезда дома №1 по улице Льва Толстого в Советском районе, которые обратились в редакцию ИА «Высота 102», просят инспекторов госжилнадзора по Волгоградской области включить их дом в список постоянно затопляемых после дождей и проверить работу управляющей компании – ООО  «Управление жилищным фондом Советского района». 
По словам жильцов, они второй год обращаются с просьбой починить прохудившуюся крышу. «Как только пройдет дождь, вода с верхних этажей течет до первого и заливает лестницу. Потолки в вечной сырости, ступеньки – тоже. Одно радует: не топит пока квартиры, но ведь может случиться, что очень скоро дождь доберется и до нашего жилья», - рассказывают собственники квартир. 
Но, как утверждают волгоградцы, управляющая компания в течение года кормит их обещаниями и постоянно сдвигает сроки ремонта крыши. Последний раз представители УК заявили, что завершат ремонт в июле нынешнего года и точно избавят жильцов от неприятностей. «Однако, похоже, снова запамятовали. Уже конец месяца, а в доме мы не видели ни одного представителя УК.  Дозвониться по телефону диспетчеру по указанному в платежке телефону - 25-39-20 - невозможно, - говорят собственники квартир.  – Нужно туда идти, а не у всех есть такая возможность: люди на работе. А ведь ежемесячный платеж за содержание нежилого помещения с каждой квартиры составляет от одной тысячи рублей и выше. В целом по всему дому получается очень внушительная сумма, на которую можно привести не только крышу, но и все подъезды в идеальное состояние. Но, видимо, у нашей ООО «Управление жилищным фондом Советского района» не только плохо с памятью, но и с добросовестным отношением к своей работе», - заявили жильцы дома. 
Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.

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