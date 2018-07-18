В Волгоградском госцирке – новый 37-летний директор из Омска

Общество 18.07.2018 11:55
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18.07.2018 11:55
Волгоградский государственный цирк возглавил Игорь Смирнов, прибывший в город-герой из Омска. Как стало известно ИА «Высота 102», с новым руководителем коллектив уже познакомил представитель совета директоров «Росгосцирка». Игорю Смирнову 37 лет. По сведениям портала «В Омске.ru», ранее он исполнял обязанности заместителя директора Омского государственного цирка, является выпускником местного филиала Московской финансово-промышленной академии. Прежний директор Волгоградского цирка Наталья Селиванова покинула пост в конце марта текущего года.
Фото: http://vomske.ru
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