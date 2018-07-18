







Территорию бывшего ликероводочного завода в центре Волгограда не отдадут под тотальную застройку из-за нахождения здесь объекта культурного наследия регионального значения. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на администрацию региона, подписан приказ об установлении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения "Винные склады (Главный производственный корпус Волгоградского ликероводочного завода)", расположенный по адресу: ул. Пархоменко, 1.

В документе обозначены границы, в пределах которых запрещается строительство объектов капитального строительства, а также проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ. Исключение составляют работы по сохранению объекта культурного наследия, ремонту и реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения, работ по благоустройству территории и мероприятий по музеефикации объекта культурного наследия.

Напомним, что осенью 2017 года депутаты гордумы Волгограда приняли документ, касающийся земельного участка площадью 19 234 кв. м на территории бывшего ликероводочного завода. Зона объектов производственно-делового назначения, согласно принятому решению, была изменена на зону застройки объектами общественно-делового и жилого назначения за пределами исторического центра Волгограда. Тогда сообщалось, что на этой территории планируют возвести деловой центр и двухъярусную парковку. Насколько кардинально поменяются планы собственника земли в связи с утверждением границ объекта культурного наследия, пока неизвестно.

Справка. Здание винных складов было построено в 1899 году. На фасаде – два стилизованных изображения колоса. Строительство Казённых винных складов было заметным проектом для Царицына. Строились не только производственные помещения, но и жилые дома для рабочих – по соседству. Масштаб производства для тех лет был очень велик – на складе работало 150 человек. Первым заведующим завода был И.М. Слесорайтис, в 1911 г. его сменил И.М. Костыгов. Сохранившееся здание Казённого винного склада в современном Волгограде – не только памятник архитектуры, но ещё и целое историческое свидетельство введения государственной винной монополии в России в конце XIX века.

Фото с сайта Царицын.рф



