Будущие звезды футбола разыграют кубок Волгоградской области

Спорт 18.07.2018 12:13
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18.07.2018 12:13
Кубок Волгоградской области по футболу начнется в июле и завершится в конце августа, сообщили сегодня ИА «Высота 102» в пресс-службе волгоградской федерации футбола. Уже сейчас проходит набор команд, желающих принять участие в соревнованиях, которые начнутся со стадии четвертьфинала.
Далее определятся 4 команды, которые путем жеребьевки составят пары полуфиналистов. Полуфинал выявит победителя после двух матчей: сначала дома, потом на выезде. Так же пройдет и финал соревнований. Закончить соревнования планируется 25 августа в субботу. После этого, 1 сентября, команды 1-й группы продолжат свое выступление в чемпионате Волгоградской области по футболу.
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