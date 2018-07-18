Будущие звезды футбола разыграют кубок Волгоградской области





Кубок Волгоградской области по футболу начнется в июле и завершится в конце августа, сообщили сегодня ИА «Высота 102» в пресс-службе волгоградской федерации футбола. Уже сейчас проходит набор команд, желающих принять участие в соревнованиях, которые начнутся со стадии четвертьфинала.

Далее определятся 4 команды, которые путем жеребьевки составят пары полуфиналистов. Полуфинал выявит победителя после двух матчей: сначала дома, потом на выезде. Так же пройдет и финал соревнований. Закончить соревнования планируется 25 августа в субботу. После этого, 1 сентября, команды 1-й группы продолжат свое выступление в чемпионате Волгоградской области по футболу.



