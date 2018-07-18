В Волгограде сняли режим чрезвычайной ситуации

Общество 18.07.2018 10:14
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18.07.2018 10:14
В Волгограде администрацией города принято решение о снятии режима чрезвычайной ситуации. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, обстановка стабилизировалась – вся городская инфраструктура работает в штатном режиме. В частности, восстановлено движение на всем протяжении рокадной дороги. Работа скоростного трамвая возобновлена в полном объеме.
Городские службы в круглосуточном режиме вели работы по устранению последствий обрушившегося на Волгоград ливня с грозой и градом. Объем осадков, выпавших в городе только в течение первых часов 15 июля, превысил двухмесячную норму.
Все последние дни городские службы в круглосуточном режиме устраняли последствия стихии. На уборку грунтовых наносов с городских дорог было направлено свыше 120 единиц спецтехники, в том числе каналопромывочные машины и илососы. Только с Нулевой Продольной магистрали вывезли 3 тысячи кубометров песка.
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