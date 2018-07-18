Общество

В Волгограде сняли режим чрезвычайной ситуации

Общество 18.07.2018 10:14
1827 2
18.07.2018 10:14


В Волгограде администрацией города принято решение о снятии режима чрезвычайной ситуации. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, обстановка стабилизировалась – вся городская инфраструктура работает в штатном режиме. В частности, восстановлено движение на всем протяжении рокадной дороги. Работа скоростного трамвая возобновлена в полном объеме.
Городские службы в круглосуточном режиме вели работы по устранению последствий обрушившегося на Волгоград ливня с грозой и градом. Объем осадков, выпавших в городе только в течение первых часов 15 июля, превысил двухмесячную норму.
Все последние дни городские службы в круглосуточном режиме устраняли последствия стихии. На уборку грунтовых наносов с городских дорог было направлено свыше 120 единиц спецтехники,  в том числе каналопромывочные машины и илососы. Только с Нулевой Продольной магистрали вывезли 3 тысячи кубометров песка. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

Волгоградский техуниверситет продлил госаккредитацию до 2024 года
Популярное по теме
В Волгограде перекрыли размытую ливнем рокадную дорогу
16.07.2018 09:41
11740 36
Английские СМИ накормили читателей «арктическими москитами» из Волгограда
20.06.2018 18:40
10258 29
Мокрое дело: в Волгограде жильцы пострадавших от ливня квартир вступили в борьбу с УК
17.07.2018 16:06
8957 1
Общество
18.07.2018 13:27
Общество 18.07.2018 13:27
68 Обсудить

0
Далее
Общество
18.07.2018 12:56
Общество 18.07.2018 12:56
1965 5 Обсудить

0
Далее
Общество
18.07.2018 11:55
Общество 18.07.2018 11:55
1234 6 Обсудить

0
Далее
Общество
18.07.2018 11:16
Общество 18.07.2018 11:16
2606 8 Обсудить

0
Далее
Общество
17.07.2018 21:01
Общество 17.07.2018 21:01
6410 1 Обсудить

0
Далее
Общество
17.07.2018 20:31
Общество 17.07.2018 20:31
2204 2 Обсудить

0
Далее
Общество
17.07.2018 19:09
Общество 17.07.2018 19:09
929 0 Обсудить

0
Далее
Общество
17.07.2018 18:56
Общество 17.07.2018 18:56
1898 2 Обсудить

0
Далее
Общество
17.07.2018 16:06
Общество 17.07.2018 16:06
10071 1 Обсудить

0
Далее
Общество
17.07.2018 15:54
Общество 17.07.2018 15:54
1498 13 Обсудить

0
Далее
Общество
17.07.2018 15:00
Общество 17.07.2018 15:00
6199 22 Обсудить

0
Далее
Общество
17.07.2018 13:32
Общество 17.07.2018 13:32
3104 15 Обсудить

0
Далее
Общество
17.07.2018 11:32
Общество 17.07.2018 11:32
1403 21 Обсудить

0
Далее
Общество
17.07.2018 11:20
Общество 17.07.2018 11:20
5038 13 Обсудить

0
Далее
Общество
17.07.2018 10:10
Общество 17.07.2018 10:10
3028 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:27
В Волгограде две трамвайные остановки «приказали долго жить»Смотреть фотографии
12:56
Власти ограничили застройку территории бывшего ликероводочного завода в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
12:52
«Сады Придонья» показали возможности своего предприятия студентам МГУСмотреть фотографии
12:20
В Волгограде подозреваемого в смертельном ДТП студента из Ирака оставили в СИЗОСмотреть фотографии
12:13
Будущие звезды футбола разыграют кубок Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:55
В Волгоградском госцирке – новый 37-летний директор из ОмскаСмотреть фотографии
11:16
Факты невыезда "скорых" и отсутствие бесплатных рецептов выявили прокуроры в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:14
В Волгограде сняли режим чрезвычайной ситуацииСмотреть фотографии
09:08
Власти Волгограда дали добро на митинг против пенсионной реформы Смотреть фотографии
08:37
"Волгоград-Арене" вернут название "Победа"Смотреть фотографии
05:24
За места в Волжскую гордуму будут биться восемь партийСмотреть фотографии
21:26
Волгоградский "Ротор" завершил ничьей первый матч сезона с "Чертаново" - 1:1Смотреть фотографии
21:01
В Волгограде жилой комплекс "Ново-Комарово" разгребают от грязи вторые сутки Смотреть фотографииCмотреть видео
20:56
На севере Волгограда легковушка влетела в дерево: один погиб, двое пострадалиСмотреть фотографии
20:31
В Волгограде готовятся запустить полноценное движение скоростного трамваяСмотреть фотографииCмотреть видео
20:01
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде УК просят пинка за протекшие во время ливня крышиCмотреть видео
18:56
В Волгограде рокадную дорогу для автомобилистов откроют до утреннего часа пикСмотреть фотографии
17:01
79 работников предприятий группы «НИКОХИМ» признаны лучшими в своей профессииСмотреть фотографии
16:06
Мокрое дело: в Волгограде жильцы пострадавших от ливня квартир вступили в борьбу с УК Смотреть фотографииCмотреть видео
15:54
У "Волгоград Арены" чистят забитую грунтом ливневую канализациюСмотреть фотографии
15:17
Федеральные дотации регионам обсуждают в Правительстве с участием губернатора Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:00
На Волгоградскую область надвигаются грозы, ливень и градСмотреть фотографии
13:32
В Волгограде управляющие компании ответят за протекающие во время ливня крышиСмотреть фотографии
13:24
На Гремячинском ГОКе идет испытательный запуск полного цикла обогащенияСмотреть фотографии
12:35
Кому в Камышине, Городище, Светлом Яре и Михайловке отключат электричество из-за долговСмотреть фотографии
12:07
В Волгоградской области экс-председатель коллегии адвокатов выслушал приговор за мошенничествоСмотреть фотографии
11:32
За ночь с улиц Волгограда вывезли более 500 тонн смытого дождем грунтаСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде пострадавшая от ливня рокадная дорога остается закрытой для автомобилистов Смотреть фотографии
10:10
Волгоградский техуниверситет продлил госаккредитацию до 2024 годаСмотреть фотографии
10:08
В "ВолгоградЭКСПО" концерты остались под запретомСмотреть фотографии
Реклама
 