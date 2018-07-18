Газетный киоск

"Волгоград-Арене" вернут название "Победа"

Газетный киоск 18.07.2018 08:37
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18.07.2018 08:37


ВОЛГОГРАД, 17 июля. /ТАСС/. Название стадион "Победа" будет возвращено "Волгоград-Арене", построенной в Волгограде к чемпионату мира по футболу между правым берегом Волги и Мамаевым курганом. Название "Победа" стадион носил с начала его проектирования и строительства. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе администрации города.
"По результатам голосования за название нового сквера у стадиона "Волгоград-Арена" подавляющее количество голосов волгоградцы отдали варианту "Парк Победы". Расположенный напротив парка стадион "Волгоград Арена" в будущем получит аналогичное название", - сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что, останавливая свой выбор на варианте "Парк Победы", участники голосования выражали надежду на будущие победы футбольных команд на новом стадионе, а также хотели подчеркнуть роль победы Сталинграда в Великой Отечественной войне.
"Волгоград-Арена", построенный на месте старого демонтированного Центрального стадиона почти в центре Волгограда стал первым в России 45-тысячным стадионом с кровлей из вантовых конструкций, придающих арене архитектурную легкость и воздушность. Областные власти не раз называли стадион главным объектом наследия ЧМ в Волгограде - он станет базовым для местного клуба "Ротор", выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Арену также планируется использовать как многопрофильную площадку и проводить на ней различные спортивные и культурные массовые мероприятия, включая выступления звезд эстрады.
Настоящим испытанием на прочность стал для нового стадиона сильнейший ливень, прошедший в Волгограде в воскресенье, 15 июля. Как ранее сообщил директор проекта "Строительство стадиона г. Волгоград" Сергей Камин, полуторамесячная норма осадков, выпавшая в Волгограде за несколько часов, показала слабые стороны внешней ливневой канализации, которая не справилась с такой нагрузкой. В связи с этим и произошел размыв насыпного откоса на прилегающей к стадиону территории со стороны Волги. Директор проекта считает, что стадион прошел испытание ливнем.
Специалисты компании - генподрядчика строительства стадиона "Стройтрансгаз" во вторник приступили к устранению негативных последствий, вызванных ливнем. В компании подчеркнули, что насыпной откос будет восстановлен, подтопленные помещения внутри стадиона будут отремонтированы. Поле стадиона не пострадало. Планируется, что возмещение расходов на ремонтные работы будет произведено в рамках страховых выплат по договору страхования объекта. 

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