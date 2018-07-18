Reuters: глава Пентагона готов к переговорам с Шойгу

Федеральные новости 18.07.2018 09:42
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18.07.2018 09:42
Глава Пентагона Джеймс Мэттис «открыт» для переговоров с российским министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух должностных лиц США.
Источники не пояснили, идет ли речь о личной встрече или о телефонном разговоре.
Представители Пентагона не стали комментировать эту информацию, подчеркнув, что Москва не направляла в военное ведомство официального запроса для проведения переговоров.
Если переговоры Мэттиса и Шойгу состоятся, то они станут первыми контактами на таком уровне за последние три года.
В 2017 году посол России в США Анатолий Антонов выступил за проведение встречи Мэттиса и Шойгу.
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