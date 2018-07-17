В Волгограде готовятся запустить полноценное движение скоростного трамвая

Общество 17.07.2018 20:31
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17.07.2018 20:31
Завтра, 18 июля, с 5.50 утра движение скоростного трамвая по маршруту «Ельшанка - ВГТЗ» будет возобновлено в штатном режиме. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, работы по ликвидации последствий обильного ливня завершаются. Напомним, после разгула стихии 15 июля участок пути скоростного трамвая в транспортном тоннеле вблизи проспекта Металлургов оказался затопленным.
После успешного отвода воды с трамвайного полотна три бригады МУП «Метроэлектротранс» очищают пути от наносного грунта. Перед запуском электротранспорта с пассажирами, сотрудники предприятия многократно прогонят по данному участку маршрута грузовой вагон. Это стандартная процедура после проведенных технологических работ. Из-за подтопления участка пути скоростной трамвай работал по двум временным маршрутам - в границах станций «Ельшанка»-«Европа Сити Молл» и «Монолит» - «ВГТЗ».
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