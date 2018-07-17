Общество 17.07.2018 19:09
549 1
17.07.2018 19:09
Живущей в Михайловке матери ребёнка-инвалида пришлось через суд добиваться положенного по закону бесплатного жилья. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, матери ребенка-инвалида, состоявшей на учете в администрации Михайловки как нуждающейся в жилье, жилплощадь не выделялялась.
После проведенной надзорным ведомством проверки, Михайловский межрайонный прокурор подал в суд иск о предоставлении женщине благоустроенного и соответствующего всем требованиям жилья. Суд иск удовлетворил и администрация Михайловки сдала женщине по соцнайму однокомнатную квартиру.
Реклама
Популярное по теме
16.07.2018 09:41
11740 36
20.06.2018 18:40
10258 29
30.06.2018 15:36
8853 0
В Волгограде жилой комплекс "Ново-Комарово" разгребают от грязи вторые сутки17.07.2018 21:01
В Волгограде готовятся запустить полноценное движение скоростного трамвая17.07.2018 20:31
В Волгограде рокадную дорогу для автомобилистов откроют до утреннего часа пик17.07.2018 18:56
Мокрое дело: в Волгограде жильцы пострадавших от ливня квартир вступили в борьбу с УК17.07.2018 16:06
У "Волгоград Арены" чистят забитую грунтом ливневую канализацию17.07.2018 15:54
На Волгоградскую область надвигаются грозы, ливень и град17.07.2018 15:00
В Волгограде управляющие компании ответят за протекающие во время ливня крыши17.07.2018 13:32
Разрушенный дождем склон у «Волгоград Арены» отремонтируют по страховке17.07.2018 11:46
За ночь с улиц Волгограда вывезли более 500 тонн смытого дождем грунта17.07.2018 11:32
В Волгограде пострадавшая от ливня рокадная дорога остается закрытой для автомобилистов17.07.2018 11:20
Волгоградский техуниверситет продлил госаккредитацию до 2024 года17.07.2018 10:10
80 образовательных программ бакалавриата, 6 программ специалитета, более 50 программ магистратуры, почти 40 программ аспирантуры и 12 программ среднего профессионального образования… Волгоградский государственный технический университет успешно завершил государственную аккредитацию образовательной...
В "ВолгоградЭКСПО" концерты остались под запретом17.07.2018 10:08
В Волгограде запущено движение скоростного трамвая по двум укороченным маршрутам17.07.2018 09:18
На севере Волгограда расчистили путь для скоростного трамвая17.07.2018 08:33
Волгоградцы поздравляют сына Дона с юбилеем17.07.2018 06:43
Реклама