



Живущей в Михайловке матери ребёнка-инвалида пришлось через суд добиваться положенного по закону бесплатного жилья. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, матери ребенка-инвалида, состоявшей на учете в администрации Михайловки как нуждающейся в жилье, жилплощадь не выделялялась.

После проведенной надзорным ведомством проверки, Михайловский межрайонный прокурор подал в суд иск о предоставлении женщине благоустроенного и соответствующего всем требованиям жилья. Суд иск удовлетворил и администрация Михайловки сдала женщине по соцнайму однокомнатную квартиру.



