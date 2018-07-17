Шестеро молодых футболистов из Волгограда вошли в дубль "Ротора"

Спорт 17.07.2018 17:06
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17.07.2018 17:06
Шестеро воспитанников Академии "Ротор" подписали контракты с главным волгоградским футбольным клубом и вошли во второй состав команды "Ротор". Как рассказали ИА “Высота 102” в областной федерации футбола, в состав "Ротора-2" вошли Иван Лагутин, Никита Арсеньев, Павел Кобзев, Владислав Рымарь, Данила Иванов, Кирилл Шведов. Также сообщается, что в этом году Рымарь, Иванов и Шведов стали бронзовыми призерами Первенства России среди спортивных школ. Тогда они выступали за команду Академии “Ротор”.
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