79 работников предприятий группы «НИКОХИМ» признаны лучшими в своей профессии









На промышленной площадке АО «КАУСТИК» в Волгограде завершился конкурс профессионального мастерства среди сотрудников рабочих специальностей предприятий группы «НИКОХИМ».

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, профессиональные состязания проходили по 14-ти номинациям, каждой из которых соответствовала определённая рабочая специальность. Кроме сотрудников АО «КАУСТИК» в конкурсе приняли участие также представители АО «НикоМаг» (производство магниевых соединений и противогололёдных материалов) и Волгоградской ТЭЦ-3.

В течение месяца специальные конкурсные комиссии, в составе которых работали опытные инженеры, технологи, руководители, оценивали мастерство претендентов на звание «Лучший по профессии» и «Лучший молодой рабочий». Самые массовые соревнования прошли среди аппаратчиков, лаборантов химического анализа, машинистов холодильных и насосных установок, слесарей по КИПиА и электромонтёров – основных специальностей химического комплекса предприятий группы «НИКОХИМ». Все победители и призёры, занявшие места с 1-го по 5-е, а также лучшие из молодых химиков получили денежное вознаграждение.

Внутризаводские профессиональные соревнования на промышленной площадке волгоградского «КАУСТИКа» проходят уже более 25 лет. Победители конкурсов ежегодно входят в число лидеров аналогичных состязаний регионального уровня, повышая, таким образом, престиж рабочих профессий.