Аналитика

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде УК просят пинка за протекшие во время ливня крыши

Аналитика 17.07.2018 20:01
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17.07.2018 20:01



Смотрите сегодня в программе: страховка на 16,5 млрд должна покрыть траты строителей на восстановление разрушенного дождем склона у «Волгоград Арены». УК просят пинка: жители волгоградских многоэтажек с протекшими во время воскресного ливня крышами сушат квартиры и подсчитывают ущерб. Сотни тонн грунта и наглухо забитые «ливневки»: Нулевую продольную в Волгограде еще чистить и чистить. Стихия показала слабые места: застройщик жилого комплекса «Комарово» исправляет свои ошибки.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.

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