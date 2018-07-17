





Смотрите сегодня в программе: страховка на 16,5 млрд должна покрыть траты строителей на восстановление разрушенного дождем склона у «Волгоград Арены». УК просят пинка: жители волгоградских многоэтажек с протекшими во время воскресного ливня крышами сушат квартиры и подсчитывают ущерб. Сотни тонн грунта и наглухо забитые «ливневки»: Нулевую продольную в Волгограде еще чистить и чистить. Стихия показала слабые места: застройщик жилого комплекса «Комарово» исправляет свои ошибки.





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