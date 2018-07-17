У "Волгоград Арены" чистят забитую грунтом ливневую канализацию

Общество 17.07.2018 15:54
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17.07.2018 15:54
Ливневую канализацию, которая приняла на себя тонны воды, песка и грунта, очищают в центре Волгограда, сообщает ИА “Высота 102”. Участок протяженностью около километра забил песок и щебень со склонов у стадиона “Волгоград Арена”, а также грунт, который вымыло с насыпи у “танцующего моста”. Для очистки подземных коммуникаций используется тандем из каналопромывочной - гидродинамической машины и илососа. Вода из засоренных участков в основном ушла, трубы забиты твердым осадком.
“Сейчас на участке работают две гидродинамические машины и один илосос. Гидродинамическая машина под давлением подает воду на засоренный участок, гидроудар размывает засор, выталкивает грязь в смотровой колодец, а илосос ее оттуда откачивает. Так, постепенно продвигаясь мы очищаем забитые коммуникации”, - рассказывает начальник участка по содержанию МБУ “Северное” Евгений Курицын. Помогает рабочим и так называемый “видеоглаз” - камера, при помощи которой специалисты оценивают состояние участка, а после проверяют качество его очистки. По словам специалиста, сейчас работа по очистке выполнена примерно на 10%. “Работа долгая и останавливаться она не будет, только здесь нам нужно промыть около километра основного коллектора. Работать будем пока не выполним все до конца”, - отмечает Евгений Курицын. Специалисты планируют очистить коммуникаций и на других, менее пострадавших от стихии дорогах.
Напомним, в воскресенье в Волгограде прошли сильнейшие ливни. На город за несколько часов обрушилась двухмесячная норма осадков. В некоторых местах вода сильно размыла грунт, залила подземные переходы и трамвайные пути. В городе был введен режим ЧС. Сейчас последствия ливня устраняются в круглосуточном режиме.
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