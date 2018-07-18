В Волгограде жилой комплекс "Ново-Комарово" разгребают от грязи вторые сутки

Общество 17.07.2018 21:01
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17.07.2018 21:01
Вторые сутки разгребают глиняные и песчаные завалы возле жилых домов работники строительной компании «Пересвет-ЮГ» в комплексе "Ново-Комарово" в Советском районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Однако, по утверждению новоселов, объем работ настолько большой, что на это понадобится несколько дней, а может, и недель. Многие недоумевают: каким образом компания «Пересвет-Юг» приступила к возведению домов и не укрепила склоны и откосы, окружающие их жилищный комплекс? Здесь размыло грунт так, что затопило не только тротуары и дороги – машины вытаскивали из песчано-глиняной жижи.
Можно ли было предотвратить эту ситуацию? Руководитель компании Алексей Цуканов заявил информагентству, что "предотвратить можно все. Но реально трудно посчитать, что вода перехлестнет бордюр и подмоет его. Тем более, что дорога не внутридомовая, и 10 лет назад построена не нами . "Пересвет-Югу" всего 5 лет, сдано жилья за эти годы более 350 тысяч квадратных метров", - заключил Цуканов.
Подробности – в материале информагентства.
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