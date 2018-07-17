



«Наша управляющая компания «Тэра» морочит нам голову и не торопится предоставить акт об ущербе, который был нанесен воскресным ливнем нашим квартирам». Об этом ИА «Высота 102» заявили жители верхних этажей второго подъезда дома по улице Малиновского, 6 в Советском районе Волгограда. О самом потопе, залившем квартиры и подъезд с первого по пятый этажи, люди вспоминают с содроганием, повторяя, что было ощущение, будто небо разверзлось по всему их жилому кварталу. Вода лилась не ручьями – бурными потоками. Квартиры у людей сегодня – сплошное мокрое место.

Однако в управляющей компании жильцам заявили, что акт о причинах затопления с описью испорченного имущества им выдадут только 30 июля, хотя, по утверждению собственников квартир, документ должны предоставить в течение 12 часов после потопа. Так кто виноват в том, что пятилетняя новостройка не выдержала испытание дождем? Кто будет возмещать ущерб людям и когда?

О том, как живут сегодня в новостройке пострадавшие от ливня 15 июля волгоградцы – в материале информагентства.