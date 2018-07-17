В Волгограде управляющие компании ответят за протекающие во время ливня крыши

Общество 17.07.2018 13:32
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17.07.2018 13:32
Инспекторы госжилнадзора проверят обращения граждан о затоплениях в многоквартирных домах во время сильного ливня. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в управлении "Жилищная инспекция Волгограда", в ближайшее время предметом проверок станут следующие дома: ул. Малиновского, 6, ул. Ангарская, 116, ул. Менжинского, 14, ул. Сухова, 19, ул. Ватутина, 14, ул. Таращанцев, 19, ул. Зорге, 49, ул. Рокоссовского, 60. В каком положении оказались люди - об этом ИА "Высота 102" недавно сообщало в публикациях "В волгоградской новостройке "водопадом" затопило квартиры на двух этажах" и "Волгоградцы второй день борются с наводнением в собственных квартирах". По несколько дней волгоградцы не выпускали из рук тряпки, швабры, ведра, как могли боролись с наводнениями в своих квартирах и подъездах. В госжилнадзоре сообщают, что в перечисленных домах не выдержали натиска дождя кровля и вентиляционные шахты, под угрозой оказались электрощитовые. Согласно действующему законодательству, устранение протечек кровли должно незамедлительно обеспечиваться управляющими организациями. Как справятся с вышеперечисленными проблемами на жилом фонде управляющие организации, проверят надзорные органы. Результаты проверок госжилинспекция обещает опубликовать на своем сайте.
Надзорные мероприятия также будут проведены и по адресу ул. Н.Отрады, 13, где на территории двора упало дерево. Обещают помочь и жителям дома № 15 по ул. Тряскина, где на улице прорвало водопроводную трубу и вода прямиком стекает в подвал дома. Жители утверждают, что их жалобы в управляющую организацию, ресурсоснабжающую организацию и в администрацию Краснооктябрьского района остаются без ответа.
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