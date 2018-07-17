Экономика

На Гремячинском ГОКе идет испытательный запуск полного цикла обогащения

Экономика 17.07.2018 13:24
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17.07.2018 13:24



Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» готовит к вводу в эксплуатацию сильвинитовую обогатительную фабрику. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в целях отладки технологического процесса производства готового продукта на предприятии проводятся пуско-наладочные испытания оборудования сильвинитовой обогатительной фабрики. 
Ранее специалисты Гремячинского ГОКа осуществили подачу воды на сильвинитовую обогатительную фабрику, провели пуско-наладочные работы оборудования цикла обогащения. Следующим этапом стал испытательный запуск полного цикла обогащения.
«Руда Гремячинского месторождения при помощи конвейерных линий по скиповому стволу доставляется на поверхность. Затем по закрытым конвейерным галереям попадает на промежуточный склад для последующей бесперебойной подачи сырья в технологический процесс обогащения. На фабрике стержневая мельница измельчает руду, состоящую из зерен хлористого калия и хлористого натрия, до размеров менее 1 мм. Компрессорное отделение подает сжатый воздух для оборудования и контрольно-измерительных приборов. В реагентном отделении готовятся к работам по приготовлению реагентов», - пояснили на предприятии.
Измельченная руда, солевой раствор, воздух и реагент подаются во флотационную камеру, где происходит отделение сильвина. Полученные отходы направляются в корпус сгустителей и на ленточный вакуум-фильтр, затем - на солеотвал и шламохранилище. Полученный концентрат хлористого калия перемещается в отделение сушки. 
В проведении пуско-наладочных работ заняты все подразделения Гремячинского ГОКа. Поставленные задачи по запуску полного цикла обогащения решаются успешно.

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