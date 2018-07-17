Кому в Камышине, Городище, Светлом Яре и Михайловке отключат электричество из-за долгов





Режим ограничения потребления электроэнергии планируется ввести в отношении должников, жителей Светлоярского и Городищенского районов, городов Камышина и Михайловки, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт ПАО «Волгоградэнергосбыт», где опубликованы их адреса.

«Ограничение электроснабжения – это крайняя и вынужденная мера воздействия на потребителей-неплательщиков, – пояснили в пресс-службе энергетиков. – Самый оперативный и надежный способ избежать санкций для оповещенного должника - оплатить счет за потребленную электроэнергию в кассе абонентского участка. Можно также произвести оплату задолженности любым удобным способом, но обязательно предоставить платежные документы в абонентский участок по месту жительства».

Ознакомиться со списками можно здесь . Контакт-центр компании: 8-844-13-99.

Напомним, что за 2017 год уведомления об отключении по задолженности на сумму около 80 миллионов рублей получили более 10 тысяч потребителей-физических лиц. Согласно статистике сбытовиков, 40% должников предпочли погасить задолженность, не дожидаясь «конца света».