Расследования

В Волгоградской области экс-председатель коллегии адвокатов выслушал приговор за мошенничество

Расследования 17.07.2018 12:07
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17.07.2018 12:07


Бывший председатель коллегии адвокатов Краснооктябрьского района Волгограда Сергей Науменко признан виновным в мошенничестве, совершенном в крупном размере. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Волжский городской суд приговорил Науменко к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Науменко взят под стражу в зале суда.
По материалам дела, Науменко в феврале 2016 года получил от знакомой, подозреваемой в крупной растрате, 500 тыс.рублей якобы для передачи должностным лицам Волжского городского суда за решение вопроса о назначении ей условной меры наказания. Однако в действительности он ввел женщину в заблуждение и распорядился полученными деньгами по своему усмотрению. Вину в инкриминируемом деянии Науменко не признал.
Оперативное сопровождение расследования данного уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД и УФСБ России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

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