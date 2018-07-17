Общество 17.07.2018 11:46
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17.07.2018 11:46
Возмещение расходов на ремонтные работы будет произведено в рамках страховых выплат по договору страхования объекта, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на подрядчика строительства стадиона АО «Стройтрансгаз». ТАСС приводит комментарий официального представителя ФГУП «Спорт-Инжиниринг» - заказчика возведения «Волгоград Арены»: «В настоящее время ожидаем представителя страховой организации генерального подрядчика по строительству стадиона для составления дефектной ведомости. Сумму ущерба до составления дефектной ведомости пока сказать не можем».
В результате воскресного ливня больше всего пострадал насыпной откос у Нулевой продольной магистрали, а также помещения внутри стадиона. Тем не менее, директор проекта «Строительство стадиона г. Волгоград» Сергей Камин считает, что стадион прошел испытание ливнем. «Сегодня мы проводим большие работы по проверке всех помещений, инженерных сетей, систем освещения и безопасности — нареканий у нас на данный момент никаких нет. Из 2040 помещений во время косого дождя вода попала только в те, которые находятся на внешней стороне. При этом спортивная зона – тренерские, раздевалки, медицинские кабинеты – остались сухими», - отметил Сергей Камин. В АО «СТГ» рассказали, что сразу после обильных осадков был создан штаб для анализа ситуации и оценки нанесенного ущерба, ведется постоянный мониторинг на территории стадиона, незамедлительно начались работы по ликвидации ущерба. «Сейчас мы ведем плановую подготовку к следующим матчам, которые пройдут по утвержденному расписанию», - сообщил директор строительства стадиона.
Строительство стадиона «Волгоград Арена», на котором прошли 4 матча группового этапа чемпионата мира по футболу, застраховано на 16,5 млрд рублей - примерно в эту же сумму обошлось возведение спортивного объекта. Страховка покрывает строительно-монтажные риски при возведении спортивной арены, об этом ранее сообщала пресс-служба страховой группы «СОГАЗ». Страховая защита действует до конца ноября 2018 года, включая период гарантийного обслуживания.
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