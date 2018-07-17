За ночь с улиц Волгограда вывезли более 500 тонн смытого дождем грунта









Более 520 тонн песка, грунта и мусора с волгоградских улиц вывезли за минувшую ночь коммунальщики. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе городской администрации, на уборку дорог вышли более полусотни единиц спецтехники. В их числе были и подметально-уборочные машины “Магистраль”, способные собрать до 160 кубометров мусора за рабочую смену и очистить около полусотни километров дороги. Очисткой ливневой канализации занимаются каналопромывочные машины.

Напомним, в воскресенье, 15 июля, в городе прошли сильнейшие ливни и выпала двухмесячная норма осадков. Дожди продолжались больше суток. В результате, осадки в ряде мест размыли грунт, вода залила подземные переходы и трамвайные пути. В городе был введен режим ЧС. Последствия разгула стихии устраняются в круглосуточном режиме.