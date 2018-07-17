







Сегодня рокадная дорога, на которую во время ливня обрушился насыпной склон у "Волгоград Арены", все еще закрыта для движения транспорта, сообщает ИА "Высота 102". Напомним, городские власти обещали одну полосу открыть сегодня, однако время, когда это произойдет, не уточняли.

















В настоящее время на рокадной ведутся активные работы по расчистке дорожного полотна от грунта и песка. Здесь работает порядка 20 единиц спецтехники, много рабочих. Полоса, ведущая в сторону Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов, уже полностью очищена. Возможно, что в ближайшее время по ней разрешат движение автотранспорта.

















Вторая полоса, расположенная около склона "Волгоград Арена", еще какое-то время будет перекрыта. С нее еще счищают грязь, песок и щебень. Затем, как планируется, генподрядчик строительства стадиона АО "Стройтрансгаз" займется восстановлением провалившегося склона у "Волгоград Арены".

Напомним, в воскресенье, 15 июля, на Волгоград обрушился сильный ливень с грозами. За несколько часов на город выпала почти двухмесячная норма осадков. Под водой оказались основные городские магистрали, трамвайные пути. В некоторых районах размыло дороги.



