В "ВолгоградЭКСПО" концерты остались под запретом





В выставочном комплексе “ВолгоградЭКСПО” по решению Центрального районного суда запрещено проведение концертов. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, запрет связан с тем, что во время проверки соблюдения правил пожарной безопасности, проведенной сотрудниками МЧС и прокуратуры, был выявлен ряд нарушений и проведение массовых мероприятий запретили. Часть из нарушений были устранены, поэтому выставки в “ВолгоградЭКСПО” проводиться могут. Камнем преткновения для проведения концертов стали узкие выходы из концертного зала.

“Ширина и объемно-планировочные решения эвакуационных выходов по-прежнему не соответствуют требованиям, установленным для проведения концертных мероприятий в залах на 1500 и более посадочных мест”, - пояснили информагентству в надзорном ведомстве.

Также сообщается, что организация и ее руководитель оштрафованы за нарушения правил безопасности на 75 и 6 тысяч рублей соответственно. Решение суда в силу еще не вступило и может быть обжаловано.