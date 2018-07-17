



Скоростной трамвай запущен по двум укороченным маршрутам - «Ельшанка»-«Европа Сити Молл» и «Монолит» - «ВГТЗ». Работы по очистке тоннеля в Краснооктябрьском районе, как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, продолжаются. Работу подземной части скоростного трамвая обеспечивает новая путевая стрелка у остановки «Европа Сити Молл», сданная в эксплуатацию весной текущего года. На участке поземной линии электропоезда работают с интервалом 3-4 минуты, до Тракторозаводского района трамваи ходят с интервалом 10 минут.

На время проведения восстановительных работ усилены автобусные и троллейбусные маршруты, дублирующие линию скоростного трамвая в северной части города. Дополнительные единицы общественного транспорта вышли по троллейбусным направлениям №№9 и 12. На данных маршрутах принимаются проездные билеты скоростного трамвая.

Напомним, 15 июля на город выпала двухмесячная норма осадков, в связи с чем в городе был создан оперативный штаб и введен режим чрезвычайной ситуации. Бригады трудятся в непрерывном режиме, работы продолжатся до полного устранения последствий стихии.



