В Волгограде освободили из “водного плена” подземные переходы

Главное
Общество 16.07.2018 20:03
1260 0
16.07.2018 20:03
Затопленные накануне в Волгограде подземные переходы освобождены от воды. Как сообщили ИА “Высота 102” в городской администрации, сегодня удалось “вернуть в строй” пешеходные переходы на проспекте Ленина у остановки “Больница Ильича”, на проспекте Жукова у Дома школьника и у кинотеатра “Экран”, на Третьей продольной – на улицах Лесогорской, 8 Воздушной Армии, бульваре 30-летия Победы, и на проспекте Героев Сталинграда у остановки “Судоверфь”.
По имеющимся сведениям, в некоторых из них уровень воды составлял 10-12 сантиметров. Самый высокий уровень, около 15 сантиметров, отмечен в переходе на улице 39-й Гвардейской дивизии.
Реклама
Популярное по теме
16.07.2018 09:41
11740 36
20.06.2018 18:40
10258 29
Вдова офицера из Волгоградской области 11 лет добивалась положенных выплат16.07.2018 17:37
Провал у «Волгоград Арены» будет ликвидировать подрядчик строительства стадиона16.07.2018 16:22
Провал грунта на главном проспекте в Волгограде засыпали песком16.07.2018 15:31
В Волгограде восстановили работу всех светофоров16.07.2018 15:31
В Волгоград в рамках АРМИ-2018 прибывают инженеры из Китая, ЮАР, Пакистана и Беларуси16.07.2018 12:58
В Волгограде после ливня дороги чистят 100 единиц техники16.07.2018 12:48
Жители Волгограда скупают футбольные бутсы16.07.2018 12:13
Более половины региональных автодорог Волгоградской области не отвечают нормативным требованиям16.07.2018 11:41
В День металлурга РУСАЛ подарил волгоградцам спортивный праздник16.07.2018 10:54
В Волгограде перекрыли размытую ливнем рокадную дорогу16.07.2018 09:41
В Волгограде сбитую машиной лошадь бросили умирать у дороги16.07.2018 09:30
Турист из Бангладеш – о любви к Волгограду и волгоградцам16.07.2018 08:13
В Волгограде после обильного ливня на линиях скоростного трамвая откачивают воду15.07.2018 18:28
Семья из Волгограда спасла от гибели и подружилась со стрижом15.07.2018 13:12
На митинге против пенсионной реформы в Калаче-на-Дону потребовали роспуска Волгоградской областной думы14.07.2018 17:05
Реклама