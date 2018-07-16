В Волгограде освободили из “водного плена” подземные переходы

Затопленные накануне в Волгограде подземные переходы освобождены от воды. Как сообщили ИА “Высота 102” в городской администрации, сегодня удалось “вернуть в строй” пешеходные переходы на проспекте Ленина у остановки “Больница Ильича”, на проспекте Жукова у Дома школьника и у кинотеатра “Экран”, на Третьей продольной – на улицах Лесогорской, 8 Воздушной Армии, бульваре 30-летия Победы, и на проспекте Героев Сталинграда у остановки “Судоверфь”.

По имеющимся сведениям, в некоторых из них уровень воды составлял 10-12 сантиметров. Самый высокий уровень, около 15 сантиметров, отмечен в переходе на улице 39-й Гвардейской дивизии.



