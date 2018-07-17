Общество 17.07.2018 06:33
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17.07.2018 06:33
Предупреждение с требованием прекратить распространение недостоверной информации об одном из продуктов получила компания ООО “Радеж”. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном управлении ФАС России, несколько дней в мае в сотне магазинов сети продавался сырный продукт "Фетакса" с заменителем молочного жира. Однако на ценниках и в буклетах он был обозначен просто как плавленный сыр.
Сообщается также, что в компании распространение неверной информации не отрицали, а объяснили технической ошибкой.
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