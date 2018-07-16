Аналитика

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде дождь не дал администрации расслабиться после ЧМ

Аналитика 16.07.2018 20:00
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16.07.2018 20:00



Смотрите сегодня в программе: восстановление разрушенного ливнем склона у «Волгоград Арены» займется компания - подрядчик, которая построила стадион за 16 миллиардов рублей. Кругом вода: долгожданные осадки обострили застарелую городскую проблему с ливневой канализацией. Операция «Ликвидация»: на устранение последствий стихии власти Волгограда бросили спецтехнику и людей. Под дождем и с музыкой: Волгоград вместе со всей планетой попрощался с чемпионатом мира по футболу. 

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.

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