





Смотрите сегодня в программе: восстановление разрушенного ливнем склона у «Волгоград Арены» займется компания - подрядчик, которая построила стадион за 16 миллиардов рублей. Кругом вода: долгожданные осадки обострили застарелую городскую проблему с ливневой канализацией. Операция «Ликвидация»: на устранение последствий стихии власти Волгограда бросили спецтехнику и людей. Под дождем и с музыкой: Волгоград вместе со всей планетой попрощался с чемпионатом мира по футболу.





Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.