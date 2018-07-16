Вдова офицера из Волгоградской области 11 лет добивалась положенных выплат

Общество 16.07.2018 17:37
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16.07.2018 17:37
Одиннадцать лет пришлось добиваться назначения ежемесячной выплаты вдове майора, служившего в Калачевском районе. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в июле 2007 года, находясь на суточном дежурстве, ее муж умер от инфаркта. Она долго добивалась положенных выплат, но в апреле 2014 года Центральный районный суд отказал в ее требованиях. Это решение было обосновано тем, что не был установлен факт получения сердечно-сосудистого заболевания во время прохождения мужчиной военной службы. Областной суд также оставил это решение в силе. В декабре 2016 года женщина обратилась в прокуратуру, так как предыдущие процессы проходили без участия прокурора. По ходатайству областной прокуратуры Центральный районный суд восстановил срок для оспаривания решений. Но решить вопрос с назначением пособия на уровне региона не получилось. Вступившие в силу решения пришлось через Генеральную прокуратуру, обращаться в Верховный суд. Тот направил дело на новое рассмотрение.
После этого Центральный районный суд Волгограда удовлетворил иск вдовы. Сейчас ей назначена ежемесячная выплата.
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