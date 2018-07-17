Общество

Волгоградцы поздравляют сына Дона с юбилеем

Общество 17.07.2018 06:43
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17.07.2018 06:43


Сегодня 80-летний юбилей празднует Юрий Иванович Мордвинцев, вся жизнь которого связана с Волгоградской областью, сообщает ИА «Высота 102». Он прошел трудовой путь от председателя колхоза им. Кирова Новоаннинского района Волгоградской области до первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия СССР.
Работал вторым секретарем РК ВЛКСМ Новоаннинского района, заведующим орготделом Волгоградского обкома комсомола, трудился в партийных органах. Был первым секретарем Калачевского райкома партии, заведующим сельским отделом Волгоградского обкома партии, вторым секретарем обкома, заместителем заведующего сельскохозяйственным отделом ЦК КПСС. 
Но никогда не терял связь с родной землей — хутором Деминский, где родился, с Новоаннинским районом, Волгоградской сельхозакадемией — аграрным университетом, который закончил и  получил ученую степень кандидата экономических наук, со своими земляками, которые по праву называют его сыном Дона.
Юрий Мордвинцев неоднократно избирался депутатом райсовета, Волгоградского областного совета народных депутатов, депутатом Верховного Совета РСФСР. В последние годы работал в Москве, был первым заместителем Полномочного представителя правительства Российской Федерации в Чеченской республике.
«Он стоял у истоков создания землячества волгоградцев, избран вице-президентом и продолжает оказывать постоянную помощь в работе нашей организации. За верность героическим традициям Сталинграда, за развитие связей между Москвой и Волгоградом, оказание практической помощи в деятельности землячества награжден золотым знаком «ЗОВ», — рассказывают о нем его друзья и сослуживцы. Кроме того, он награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, многими медалями и правительственными грамотами.
«Дорогой Юрий Иванович, поздравляем тебя с этой знаменательной датой. Ты – настоящий казак, прекрасный дедушка, замечательный папа, надежный товарищ. Счастья тебе, дорогой, здоровья и удачи», — говорится в поздравлении друзей-волгоградцев. 

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