



Три коттеджа, бар-столовую и банный комплекс, построенные на территории природного парка “Волго-Ахтубинская пойма”, придется снести их хозяйке Алесе Молостовой. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, коллегия по гражданским делам областной инстанции утвердила такое решение суда Среднеахтубинского района.

Известно, что также на участке, расположенном в километре с небольшим от хутора Новенький, помимо этих построек были оборудованы пожарная, хозяйственные водопроводные сети и электросеть.

Прокурор района, подал иск о сносе построек, полагая, что их предыдущая хозяйка Галина Кузьмина возвела их без получения нужных разрешений.

Выяснилось, что основанием для регистрации права собственности на эти объекты стало разрешение на их ввод в эксплуатацию, которое якобы выдал замглавы администрации Среднеахтубинского района. Также ответчицей был представлен суду договор аренды, заключенный с региональным управлением Росимущества.

Но оказалось, что администрация района не давала разрешение на ввод объектов в эксплуатацию, и договор аренды также не заключался. К тому же на тот момент действовало постановление губернатора о запрете в природном парке строительства, реконструкции и капремонта объектов не предусмотренных документами территориального планирования.

Областной и районный суды пришли к выводу, что все постройки являются самовольными и должны быть снесены. Решение суда вступило в законную силу.



