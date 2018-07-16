В Волгоградской области вынесли приговор 11 членам наркокартеля





К различным срокам заключения приговорил Волжский городской суд группу из 11 наркоторговцев. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, с 2012 по ноябрь 2015 года, “работая” двумя ячейками под одним руководством, через интернет они продавали синтетические наркотики в Волгограде и Волжском, а также в Перми.

Все наркоторговцы - мужчины в возрасте от 24 до 40 лет, жили они в разных регионах страны. Полицейские изъяли около шести килограммов дурманящих веществ. Их признали виновными в участии в преступном сообществе и покушении на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах. Назначенные судом наказания варьируются от 8,5 до 12,5 лет колонии строгого режима. Приговор в силу еще не вступил.

Отметим, что ранее были осуждены еще двое участников этого “наркокартеля”. Они полностью признали свою вину и заключили с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Эти наркоторговцы получили И 8 лет и 1 месяц и 7,5 лет колонии строгого режима.

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществляли сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области. Дело расследовали следователи СЧ СУ УМВД России по г. Волгограду.