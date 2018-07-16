Общество

Провал грунта на главном проспекте в Волгограде засыпали песком

Общество 16.07.2018 15:31
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16.07.2018 15:31


Специалисты в оперативном режиме закончили устранение провала грунта, который образовался из-за непрекращающейся непогоды на зеленой разделительной полосе на проспекте имени Ленина в районе примыкания улицы 39-й Гвардейской. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города,  с применением спецтехники рабочие засыпали провал песком и уплотнили.
Как подчеркнули в мэрии, в настоящее время расчищены все основные городские магистрали. Работы ведутся и на внутрирайонных дорогах, в их числе – ул. Абганеровская,  Красных командиров, им. Курчатова, Закавказская, Елецкая, Азизбекова, Двинская, Пархоменко, проспект Металлургов, малый проспект Ленина и др.
Кроме того, коммунальная техника продолжает ликвидировать грунтовые наносы на рокадной дороге в месте ее пересечения с улицей 7-й Гвардейской и у стадиона, куда, следуя естественному уклону рельефа, устремились основные потоки воды. На месте работает порядка 20 единиц специализированной техники, в том числе 10 самосвалов и 6 погрузчиков. Всего на дорогах муниципального центра для устранений последствий ливневых дождей работают порядка 100 единиц спецтехники.

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