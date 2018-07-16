Старый клен не выдержал волгоградской непогоды и упал на землю

Происшествия 16.07.2018 15:12
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16.07.2018 15:12
Сегодня с раннего утра на улице Танкистов в Дзержинском районе сотрудники управляющей компании и электросетей освобождают придомовую территорию и пешеходную часть от упавшего дерева. Из-за обильных осадков грунт у основания дерева размыло, и раскидистый клен накренился, задев кроной систему электроснабжения. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, участок дороги перегородили специальными лентами, подача электроэнергии для жителей не приостанавливалась.
Напомним, в связи с продолжающимися работами и сохраняющимся штормовым предупреждением об обильных осадках в Волгограде введен режим чрезвычайной ситуации. Только за вчерашний день, 15 июля, на город выпала почти двухмесячная норма осадков. Ливень продолжается и сейчас. В ходе утреннего заседания городского оперативного штаба главой администрации Волгограда Виталием Лихачевым поставлена задача продолжать работы в непрерывном режиме до полного устранения последствий стихии. Работы ведутся в координации с правоохранительными органами и службой МЧС.
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