Старый клен не выдержал волгоградской непогоды и упал на землю

Сегодня с раннего утра на улице Танкистов в Дзержинском районе сотрудники управляющей компании и электросетей освобождают придомовую территорию и пешеходную часть от упавшего дерева. Из-за обильных осадков грунт у основания дерева размыло, и раскидистый клен накренился, задев кроной систему электроснабжения. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, участок дороги перегородили специальными лентами, подача электроэнергии для жителей не приостанавливалась.

Напомним, в связи с продолжающимися работами и сохраняющимся штормовым предупреждением об обильных осадках в Волгограде введен режим чрезвычайной ситуации. Только за вчерашний день, 15 июля, на город выпала почти двухмесячная норма осадков. Ливень продолжается и сейчас. В ходе утреннего заседания городского оперативного штаба главой администрации Волгограда Виталием Лихачевым поставлена задача продолжать работы в непрерывном режиме до полного устранения последствий стихии. Работы ведутся в координации с правоохранительными органами и службой МЧС.



