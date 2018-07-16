



«Ростелеком» стал партнером конкурса технологических проектов GoTech и учредил специальную номинацию. Компания рассчитывает найти и запустить пилоты с разработчиками лучших решений для умного города и дома, повышения безопасности, цифровизации промышленности, повышения качества сбора и аналитики данных, удаленного предоставления услуг, развлечения и досуга, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

Подать заявку в номинацию «Ростелеком» могут компании, которые имеют готовый продукт, сформированную команду и потенциал через 3-5 лет достичь годового оборота не менее 300 млн рублей. Кроме того, разрабатываемые решения должны быть комплементарны стратегии бизнеса и направлениям развития «Ростелеком».

Победители номинации смогут запустить совместный пилот с корпорацией, а в случае успешного прохождения стать поставщиком услуг, получить доступ к инфраструктуре, технологиям и клиентской базе «Ростелекома», привлечь венчурные или прямые инвестиции.

Прием заявок открыт до 15 октября на сайте www.gotech.vc/contest

Ранее в рамках GoTech открылся прием заявок на участие в питч-сессии ARENA Pitch для проектов в «железных» областях и стартапов, улучшающих здоровье и благополучие людей. Организаторы планируют запустить еще ряд отраслевых треков и номинаций в рамках GoTech.

Форум GoTech ARENA, где состоится финал большинства конкурсных номинаций, пройдет в Москве 22 ноября и соберет более 1000 предпринимателей, инвесторов, представителей крупных компаний и команд стартапов. Регистрация на форум открыта.



