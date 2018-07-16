Сотрудников Ространснадзора вызовут в суд по делу об аварии катамарана в Волгограде

Газетный киоск 16.07.2018 14:50
380 2
16.07.2018 14:50
ВОЛГОГРАД, 16 июля. /ТАСС/.
Сотрудников Ространснадзора, подписывавших акты проверки лодочной станции, вызовут в суд по делу о столкновении баржи и катамарана на Волге, в результате которого погибли 11 человек. Такое решение в понедельник принял Ворошиловский районный суд Волгограда, передает корр. ТАСС из зала суда.
Также суд удовлетворил ходатайство компании-эксплуатанта лодочной станции ООО "Пристань" о привлечении государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Волгоградской области в качестве третьего лица. Рассмотрение иска о временном запрете эксплуатации причала лодочной станции отложено на 27 августа.
"Заявление ООО "Пристань" удовлетворить, так как мы не можем продолжать рассмотрение иска без третьих лиц, судебное заседание отложить до 27 августа", - сказала судья Любовь Горина.
Вечером 11 июня в 250 метрах от берега около грузового порта Ворошиловского района Волгограда столкнулись прогулочный катамаран и баржа, в результате ЧП погибли 11 человек. Спасены пятеро пассажиров катамарана, трое из них были госпитализированы. В понедельник прошло предварительное заседание по иску транспортной прокуратуры о временном запрете эксплуатации причала лодочной станции компании "Пристань", с которой вышел катамаран, позднее столкнувшийся с баржей.
14 июня суд арестовал до 12 августа владельца лодочной станции компании "Пристань" Леонида Жданова, который не предотвратил выход в акваторию Волги катамарана, впоследствии столкнувшегося с баржей. Затем Волгоградский областной суд смягчил ему меру пресечения на домашний арест.
Реклама
Популярное по теме
22.06.2018 22:23
7583 33
19.06.2018 13:35
3751 27
20.06.2018 11:30
2723 11
Эффект Гимбатова01.07.2018 09:39
Газетный киоск 01.07.2018 09:39
18637 0 Обсудить
Астраханцы стали свидетелями редкого природного явления30.06.2018 11:32
Газетный киоск 30.06.2018 11:32
3063 0 Обсудить
Депутат Волгоградской гордумы Иосиф Ефремов: «Депутатский статус – это не привилегия, а кредит доверия»29.06.2018 17:56
Газетный киоск 29.06.2018 17:56
5188 29 Обсудить
Дмитрий Калашников: для «Справедливой России» в Волгограде настало время позитивных перемен29.06.2018 12:56
Газетный киоск 29.06.2018 12:56
2989 9 Обсудить
Генпрокурор России: В Волгоградской области выявлено более 1 тыс. нарушений законодательства об отходах28.06.2018 10:44
Газетный киоск 28.06.2018 10:44
4252 8 Обсудить
Врачи Волгограда призвали болельщиков ЧМ-2018 не злоупотреблять алкоголем в дни жары27.06.2018 09:15
Газетный киоск 27.06.2018 09:15
3394 4 Обсудить
Минстрой России нашел долгострои в Волгоградской области23.06.2018 07:39
Газетный киоск 23.06.2018 07:39
4702 0 Обсудить
Болельщика сборной Нигерии в Волгограде доставили со стадиона в больницу22.06.2018 22:23
Газетный киоск 22.06.2018 22:23
9041 33 Обсудить
Болельщики из Китая перепутали Волгоград с Вологдой21.06.2018 11:48
Газетный киоск 21.06.2018 11:48
3069 3 Обсудить
"Русал" предложил ввести соцнорму электропотребления с низким тарифом21.06.2018 09:53
Газетный киоск 21.06.2018 09:53
706 0 Обсудить
Английские болельщики посетовали, что из-за кампании в британских СМИ их мало на ЧМ-201820.06.2018 11:30
Газетный киоск 20.06.2018 11:30
4809 11 Обсудить
Губернатор Андрей Бочаров: мошка не помешала сборной Англии победить в матче с Тунисом19.06.2018 18:20
Газетный киоск 19.06.2018 18:20
6296 39 Обсудить
Чума мух и волшебство Харри: английская пресса о матче Англия-Тунис в Волгограде19.06.2018 13:35
Газетный киоск 19.06.2018 13:35
6134 27 Обсудить
Прошлое и новый стадион: британская пресса в преддверии матча Англия-Тунис рассказывает о Волгограде18.06.2018 15:22
Газетный киоск 18.06.2018 15:22
4716 16 Обсудить
Соперники сборной России: Уругвай со счетом 1:0 победил Египет15.06.2018 17:32
Газетный киоск 15.06.2018 17:32
3759 4 Обсудить
Реклама