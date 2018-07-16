В Волгограде завели дело на помощника санитарного врача за "липовые" проверки на радиацию

Происшествия 16.07.2018 13:48
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16.07.2018 13:48
Помощник санитарного врача Волгоградского филиала ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту” стал фигурантом уголовного дела о служебном подлоге. Как рассказали ИА “Высота 102” в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ, по данным следствия, ради получения увеличенной ежемесячной премии, в мае он дважды проверил уровень радиации в поступивших партиях металлолома “на бумаге”. Он проставил отметки о радиационном контроле, даже не выезжая на место осмотра. Общий вес непроверенного должным образом металла составил 600 тонн. Сейчас следователи занимаются расследованием уголовного дела и выясняют все обстоятельства совершенного преступления.
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