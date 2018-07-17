Спорт

Юный волгоградец ждет от FIFA фото со своим выходом на поле

Спорт 17.07.2018 07:51
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17.07.2018 07:51

Для шестилетнего волгоградца Арсения Высотина, как и для его родителей, прошедший чемпионат мира по футболу стал самым запоминающимся событием, о котором он говорит и сегодня. Как рассказал ИА «Высота 102» отец мальчика Максим, их ребенку выпала удача выйти на поле в Волгограде на матч Польша-Япония. За руку его держал полузащитник сборной команды Польши Гжегож Крыховяк, и теперь о нем, как и о других футболистах из разных стран, мальчик хочет знать все.  
По словам родителей Арсения, билет они выиграли от известной компании, которая и предоставила им эту возможность. За один день  были оформлены документы, включая паспорта болельщика. В день матча дети находились на стадионе с 10.00 до 17.00. Они дважды выходили на поле и играли в футбол вместе с волонтерами, общались друг с другом, играли в различные спортивные игры, а Арсений быстро нашел общий язык с такими же юными болельщиками и сфотографировался на память. 
«Он до сих пор в полном восторге от праздника, - говорит отец мальчика. - А самые дорогие подарки у него сегодня, которые оставили ему и остальным ребятам на память – это бутсы, гетры, майка. Если раньше он футболом интересовался мало, то после этого события вместе с нами смотрел все матчи и заявил, что теперь - это любимый у него вид спорта». 
По словам Максима, теперь сын с нетерпением ждет от FIFA фото, на которых он запечатлен вместе с футболистами. «Нам обещали, что уже в августе снимки нам придут».  

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