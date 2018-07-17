Юный волгоградец ждет от FIFA фото со своим выходом на поле

Спорт 17.07.2018 07:51
1711 4
17.07.2018 07:51
Для шестилетнего волгоградца Арсения Высотина, как и для его родителей, прошедший чемпионат мира по футболу стал самым запоминающимся событием, о котором он говорит и сегодня. Как рассказал ИА «Высота 102» отец мальчика Максим, их ребенку выпала удача выйти на поле в Волгограде на матч Польша-Япония. За руку его держал полузащитник сборной команды Польши Гжегож Крыховяк, и теперь о нем, как и о других футболистах из разных стран, мальчик хочет знать все.
По словам родителей Арсения, билет они выиграли от известной компании, которая и предоставила им эту возможность. За один день были оформлены документы, включая паспорта болельщика. В день матча дети находились на стадионе с 10.00 до 17.00. Они дважды выходили на поле и играли в футбол вместе с волонтерами, общались друг с другом, играли в различные спортивные игры, а Арсений быстро нашел общий язык с такими же юными болельщиками и сфотографировался на память.
«Он до сих пор в полном восторге от праздника, - говорит отец мальчика. - А самые дорогие подарки у него сегодня, которые оставили ему и остальным ребятам на память – это бутсы, гетры, майка. Если раньше он футболом интересовался мало, то после этого события вместе с нами смотрел все матчи и заявил, что теперь - это любимый у него вид спорта».
По словам Максима, теперь сын с нетерпением ждет от FIFA фото, на которых он запечатлен вместе с футболистами. «Нам обещали, что уже в августе снимки нам придут».
Реклама
Популярное по теме
01.07.2018 22:46
24839 26
08.07.2018 02:32
19643 0
25.06.2018 19:46
19182 4
Крупнейший автомарафон на планете начнется в Астрахани и пройдет через Волгоградскую область16.07.2018 10:17
Волгоградцы прощаются с ЧМ-201815.07.2018 18:50
В Волгограде Франция обыграла Хорватию со счетом 3:015.07.2018 17:31
В Волгограде ливень скорректировал программу последнего дня работы фестиваля болельщиков ФИФА15.07.2018 16:37
Юный пловец из Волгограда завоевал "серебро" первенства Европы13.07.2018 17:59
Волгоградские фанаты познакомились с обновленным ФК "Ротор"12.07.2018 18:22
В Волгограде «Ротор» ждет от болельщиков заряда бодрости на новый сезон в ФНЛ12.07.2018 11:29
"Волгоград Арена" в период ЧМ-2018 приняла меньше всего зрителей10.07.2018 09:23
Фан-фест в Волгограде после двухдневных каникул меняет график работы08.07.2018 15:41
Юный шахматный гений из Волгограда в США победил на международном турнире08.07.2018 10:29
Титулованный спортсмен из Волгограда ищет 6 тысяч долларов для поездки на чемпионат мира08.07.2018 07:36
Волгоградские болельщики признались в любви сборной России после проигрыша Хорватии (ВИДЕО)08.07.2018 02:32
Волгоградские болельщики расстроились от поражения сборной России, но не отчаялись08.07.2018 00:21
Территория фан-феста побила рекорд по посещаемости в Волгограде07.07.2018 23:19
«Мое сердце остановилось» - более 20 тысяч болельщиков в Волгограде встретили начало матча России и Хорватии07.07.2018 21:34
Реклама