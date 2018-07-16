Экономика

Команда ВТЗ встретила День металлурга трудовыми победами

Экономика 16.07.2018 13:17
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16.07.2018 13:17



Лучших работников Волжского трубного завода чествовали накануне их главного профессионального праздника – Дня Металлурга.
Как сообщает ИА «Высота 102», в волжском Дворце культуры «Волгоградгидрострой» царило приподнятое настроение – по традиции именно в эти дни металлурги подводят итоги своей работы и получают заслуженные награды. 
Коллектив ВТЗ подошел к этому празднику с отличными результатами. Как отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков, ко Дню металлурга коллектив ВТЗ перевыполнил план полугодия и по прибыли, и по тоннам. Он отметил, что коллектив предприятия блестяще справился с производственными задачами.
Слова благодарности за самоотверженный труд прозвучали от Трубной металлургической компании (ТМК), в состав который входит Волжский трубный завод. Заместитель генерального директора по снабжению ТМК Сергей Mарченко поблагодарил заводчан за высокий профессионализм.  
Коллектив тепло поздравили депутат Волгоградской областной думы Татьяна Бухтина, глава Волжского Игорь Воронин, председатель Волжской гордумы Дмитрий Ястребов.
Среди награжденных – около 600 трубников. Лучшие из лучших получили почетные грамоты и благодарственные письма Трубной металлургической компании и Волжского трубного завода, Знаки отличия ТМК, звание «Заслуженный работник ТМК».
32 металлурга награждены грамотами, благодарственными письмами органов власти и отделений профсоюзов регионов присутствия компании.
Для начальника участка «Спецавтотранспорта» электросталеплавильного цеха Александра Скачко Благодарственное письмо Комитета промышленности и торговли Волгоградской области – первая награда. Работу своего родного участка он считает очень важной для завода. 
Высокого звания «Почетный металлург» удостоены в нынешнем году 8 человек. Это - контролер отдела технического контроля Людмила Вересова, вальцовщик трубопрокатного цеха №3 Петр Дураков, инженер-технолог центральной заводской лаборатории Любовь Кутлина, заместитель начальника энергетического цеха №1 Владимир Лялин, начальник отдела техуправления Александр Тюняев, заместитель начальника трубопрокатного цеха №2 Александр Моисеев, мастер электросталеплавильного цеха Валерий Овчаров, старший калибровщик трубопрокатного цеха №1 Мария Трущелева. 
Получение серебряной медали «Заслуженный работник ВТЗ» для начальника управления экономики труда и организационного развития Наталии Поповой, которая почти 20 лет трудится на предприятии, - очень волнительно и ответственно. «Получение такой высокой награды – заслуга всего коллектива нашего управления», - считает Наталия Попова.
И, конечно, День металлурга не обошелся без традиционных поздравлений творческих коллективов региона. «Мечты сбываются!», - это про волжских металлургов, которые ежедневно прославляют своим трудом родное предприятие. 
Подробности - в видеорепортаже ИА "Высота 102".



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