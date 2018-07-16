В Волгоград в рамках АРМИ-2018 прибывают инженеры из Китая, ЮАР, Пакистана и Беларуси

Общество 16.07.2018 12:58
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16.07.2018 12:58
Команды военных инженеров из Китая, ЮАР, Пакистана и Беларуси прибывают в Волгоград для участия в Международном конкурсе профессионального мастерства в рамках АРМИ-2018. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Южного военного округа, иностранные гости направятся в 187 Межвидовой региональный учебный центр (МРУЦ) инженерных войск, дислоцированный в Волжском Волгоградской области, на базе которого и будут проходить соревнования. В аэропорту Волгограда пройдет церемония встречи участников игр.
В конкурсе "Инженерная формула" участники команд с использованием машин для отрывки котлована МДК, путепрокладчиков БАТ, инженерных машин разграждения ИМР и плавающих транспортеров ПТС проходят эстафетную дистанцию по трассе. Трасса длиной 4000 м оборудована различными препятствиями и снабжена площадками для выполнения инженерных задач. Каждая команда состоит из 8 человек.
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