В Волгограде после ливня дороги чистят 100 единиц техники

Общество 16.07.2018 12:48
967 9
16.07.2018 12:48
В настоящее время все основные городские магистрали расчищены от грунтовых наносов. Об этом заявили сегодня в ходе очередного заседания городского оперативного штаба под руководством главы администрации города Виталия Лихачева, сообщает ИА «Высота 102».
Большая часть работ была выполнена в ночные часы, однако в связи с продолжением осадков специалисты на ряде участков продолжают откачивать воду и расчищать проезд для транспорта. На очистку дорог от грунтовых наносов направлено порядка 100 единиц специализированной техники, продолжается восстановление штатной работы линии скоростного трамвая, осуществляется контроль над восстановлением дорожного покрытия в микрорайоне Комарово.
Одной из первостепенных задач стало восстановление движения на линиях скоростного электротранспорта.
На время проведения данных работ сегодня с 6.00 по дублирующему линию СТ троллейбусному маршруту №12 пущены дополнительные единицы подвижного состава. В троллейбусах принимаются проездные билеты скоростного трамвая. Весь остальной общественный транспорт работает в штатном режиме.
Коммунальная техника продолжает ликвидировать грунтовые наносы на рокадной дороге в месте ее пересечения с улицей 7-й Гвардейской и у стадиона, куда, следуя естественному уклону рельефа, устремились основные потоки воды. На месте работает порядка 20 единиц специализированной техники, в том числе 10 самосвалов и 6 погрузчиков.
Последствия размытия грунта в микрорайоне Комарово в Советском районе оперативно устраняются компанией-застройщиком. Напомним, 15 июля на город выпала почти двухмесячная норма осадков. Дождь продолжается и сейчас. Накануне в ходе заседания городского оперативного штаба глава администрации Волгограда Виталий Лихачев принял решение о введении режима ЧС. Поставлена задача продолжить работы в непрерывном режиме до полного устранения последствий стихии. Работы ведутся в координации с правоохранительными органами и службой МЧС.
Реклама
Популярное по теме
16.07.2018 09:41
11740 33
20.06.2018 18:40
10258 29
В Волгоград в рамках АРМИ-2018 прибывают инженеры из Китая, ЮАР, Пакистана и Беларуси16.07.2018 12:58
Жители Волгограда скупают футбольные бутсы16.07.2018 12:13
Более половины региональных автодорог Волгоградской области не отвечают нормативным требованиям16.07.2018 11:41
В День металлурга РУСАЛ подарил волгоградцам спортивный праздник16.07.2018 10:54
В Волгограде перекрыли размытую ливнем рокадную дорогу16.07.2018 09:41
В Волгограде сбитую машиной лошадь бросили умирать у дороги16.07.2018 09:30
Турист из Бангладеш – о любви к Волгограду и волгоградцам16.07.2018 08:13
В Волгограде после обильного ливня на линиях скоростного трамвая откачивают воду15.07.2018 18:28
Семья из Волгограда спасла от гибели и подружилась со стрижом15.07.2018 13:12
На митинге против пенсионной реформы в Калаче-на-Дону потребовали роспуска Волгоградской областной думы14.07.2018 17:05
Под Волгоградом ищут военных водолазов14.07.2018 17:03
Подмосковье заманивает волгоградских студентов на работу14.07.2018 14:24
В Волгограде возобновляются работы на проблемном долгострое14.07.2018 11:05
Нарушителей противопожарного режима в Волгоградской области оштрафовали на 150 тыс рублей14.07.2018 10:38
Волжский ожидают экстремальные трюки14.07.2018 05:51
Реклама