В Волгограде после ливня дороги чистят 100 единиц техники









В настоящее время все основные городские магистрали расчищены от грунтовых наносов. Об этом заявили сегодня в ходе очередного заседания городского оперативного штаба под руководством главы администрации города Виталия Лихачева, сообщает ИА «Высота 102».

Большая часть работ была выполнена в ночные часы, однако в связи с продолжением осадков специалисты на ряде участков продолжают откачивать воду и расчищать проезд для транспорта. На очистку дорог от грунтовых наносов направлено порядка 100 единиц специализированной техники, продолжается восстановление штатной работы линии скоростного трамвая, осуществляется контроль над восстановлением дорожного покрытия в микрорайоне Комарово.

Одной из первостепенных задач стало восстановление движения на линиях скоростного электротранспорта.

На время проведения данных работ сегодня с 6.00 по дублирующему линию СТ троллейбусному маршруту №12 пущены дополнительные единицы подвижного состава. В троллейбусах принимаются проездные билеты скоростного трамвая. Весь остальной общественный транспорт работает в штатном режиме.

Коммунальная техника продолжает ликвидировать грунтовые наносы на рокадной дороге в месте ее пересечения с улицей 7-й Гвардейской и у стадиона, куда, следуя естественному уклону рельефа, устремились основные потоки воды. На месте работает порядка 20 единиц специализированной техники, в том числе 10 самосвалов и 6 погрузчиков.

Последствия размытия грунта в микрорайоне Комарово в Советском районе оперативно устраняются компанией-застройщиком. Напомним, 15 июля на город выпала почти двухмесячная норма осадков. Дождь продолжается и сейчас. Накануне в ходе заседания городского оперативного штаба глава администрации Волгограда Виталий Лихачев принял решение о введении режима ЧС. Поставлена задача продолжить работы в непрерывном режиме до полного устранения последствий стихии. Работы ведутся в координации с правоохранительными органами и службой МЧС.



