Жители Волгограда скупают футбольные бутсы









Спрос на футбольную экипировку в Волгограде вырос на 41%, а самым популярным товаром стали бутсы - 74% в общей структуре запросов. Такие данные, как сообщает ИА "Высота 102", приводят в своем исследовании за июнь текущего года эксперты Avito. На втором месте по популярности у волгоградцев футбольные мячи (17%), на третьем – форма (7%). Самый маленький спрос - всего 2% - пришелся на футбольные щитки, которые защищают ноги от травм.

Чтобы выглядеть, как профессиональный футболист, болельщику из Волгограда в июне 2018 года в среднем пришлось выложить за экипировку 4 821 рубль – на 27% выше цены за аналогичный период 2017 года. Дешевле всего выйти на футбольное поле в полном обмундировании можно в Омске (3 752 рубля), Ульяновске (3 735 рублей) и Тольятти (3 531 рубль). Дороже всего погонять мяч обходится жителям Ижевска (14 849 рублей), Москвы (9 829 рублей) и Иркутска (9 141 рубль).

Повышенный интерес к футбольной экипировке эксперты Avito связывают с чемпионатом мира по футболу, который проходил в России с 14 июня по 15 июля этого года. Согласно проведенному накануне ЧМ-2018 опросу, треть россиян были бы рады видеть сына в форме сборной страны.



