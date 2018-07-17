Второй год жители улицы Летной, что в Краснооктябрьском районе Волгограда, борются с перевозчиком отходов ООО «Аварийно-диспетчерская компания», с которым их ТОС «Вишневая балка» заключил договор на вывоз мусора. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, этот так называемый пункт сбора и вывоза мусора ежедневно напоминает мусорную свалку и практически примыкает к жилым домам. Контейнеры всегда переполнены, территория рядом в антисанитарном состоянии. Крупногабаритный мусор также не вывозится. Как рассказывает жительница дома №33 Марина Григорьева, пожароопасная обстановка постоянно повышается, есть высокая вероятность возгорания и переброс огня на жилые постройки, даже несмотря на cсегодняшние дожди.

«Еще год назад мы получили ответ от тогдашнего заместителя главы администрации Краснооктябрьского района Георгия Маргиани, - говорит Марина Григорьева. – Как следует из письма чиновника, администрация не является участником договорных отношений, поэтому мусорная проблема – не их вопрос, а наш. И что же получается? За вывоз мусора мы добросовестно деньги платим, отходы не вывозятся, живем в антисанитарии и сами же в этом виноваты. Неужели нужно ждать беды, чтобы только потом найти возможности, разобраться с недобросовестным перевозчиком и навести порядок?».



