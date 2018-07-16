В День металлурга РУСАЛ подарил волгоградцам спортивный праздник









Большой спортивный праздник в День металлурга подарил волгоградцам РУСАЛ. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, для проведения спортивного праздника свои двери распахнул манеж Волгоградской академии физической культуры. Уже на входе гостям давали понять, что внутри сегодня во всех смыслах будет жарко. Все желающие получали бутылку воды и мороженое.









Спортивные аттракционы могли бы вполне составить конкуренцию тем, что предлагались волгоградцам на фестивале болельщиков: в воротах фотозоны застыла практически непробиваемая фигура Игоря Акинфеева, для самых маленьких ценителей футбола были подготовлены большие мячи и такие же огромные кегли, чтобы малыши били наверняка.

Среди других интересных конкурсов - дартс по воздушным шарикам, исполнение пенальти, боксёрская груша, батут. А также фотосессия на фоне Криштиану Роналду и Льва Яшина. Для взрослых организаторы подготовили матч по сумоболу. Матч среди любителей футбола «с нагрузкой» дирекции по порошковому бизнесу и технической дирекция ВгАЗа закончился вничью со счетом 0:0.

Однако кульминацией праздника стал матч звезд, в котором команда дирекции по анодному производству обыграла дирекцию по электролизному производству со счетом 5:2.

Все участники праздника, придумавшие себе яркий образ, приняли участие в фотоконкурсе «Самый яркий болельщик». Для этого в течение субботы 14 июля достаточно было выложить в Instagram или в VKontakte фотографию с мероприятия и отметить ее двумя хэштегами: #высшаялигарусала и #алюминиеваябутса#русалволгоград.













Во время награждения генеральный директор "ВгАЗа" Юрий Моисеев поздравил не только победителей, но и всех присутствующих, пожелав здоровья, счастья и дальнейших успехов в труде и спорте.