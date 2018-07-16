В Волгограде перекрыли размытую ливнем рокадную дорогу

Общество 16.07.2018 09:41
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16.07.2018 09:41
Сегодня многие волгоградцы опоздали на работу из-за перекрытых дорог и неработающих трамваев. Как сообщает ИА "Высота 102", после выпадения обильных осадков, размывших накануне насыпной склон у стадиона "Волгоград Арена", сегодня перекрыта Нулевая (рокадная) дорога. На автодороге рабочие и спецтехника устраняют последствия вчерашнего ливня.
Весь поток автотранспорта из северных районов в центр Волгограда движется по проспекту Ленина, где образовались пробки. По усеченному маршруту сегодня работает и скоростной трамвай. Вагоны ходят от "Еропы Сити Молл" до станции "Ельшанка".
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