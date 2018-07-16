В Волгограде сбитую машиной лошадь бросили умирать у дороги









Раненый в результате ДТП молодой жеребец сейчас находится у дороги в районе поселка Гули Королевой, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев. Как рассказала информагентству защитница животных Наталия Грандовская, лошадь сбила машина - авария произошла вчера днем. «Удар был очень сильный, у коня сломана нога, ссадины и раны по телу. Водитель не пострадал, только машина. Никому не было дела до лошади, только одни люди, которые стали очевидцем аварии, переживали за животное, искали помощи и караулили его на дороге несколько часов. Нам позвонили только к вечеру, когда было уже темно. Сегодня на рассвете мы поехали к нему, хотели хотя бы уколоть обезболивающее, но он даже морковку с рук не взял. На шее висит оторванная веревка. В ноздрях запекшаяся кровь, открытая рана на левом боку, перелом левой ноги выше сустава, закрытый со смещением, болтается на мышцах», - рассказала Наталия Грандовская. Волгоградские зоозащитники предполагают, что животное, скорее всего, нужно усыплять, чтобы избавить от страданий. В соцсетях брошен клич с просьбой о помощи.



