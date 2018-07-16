В Волгограде из-за сильного ливня объявлен режим чрезвычайной ситуации





В Волгограде введен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение сегодня вечером на заседании городского оперативного штаба принял глава администрации Волгограда Виталий Лихачев, сообщает ИА «Высота 102». Причиной явился сильный ливень, последствия которого устраняют городские службы, а также сохраняющееся штормовое предупреждение.

Объем осадков, выпавших в городе в течение нескольких часов 15 июля, превысил полуторамесячную норму. В настоящее время большая часть работ по ликвидации причиненного стихией ущерба выполнена, однако на ряде участков специалисты продолжают откачивать воду и расчищать проезд для транспорта. В ходе заседания оперативного штаба Виталий Лихачев поставил задачу продолжить работы в непрерывном режиме до полного устранения последствий стихии.

«В настоящее время на проспекте Ленина полностью возобновлено движение транспорта. Восстановлена работа скоростного трамвая на участке от станции «Ельшанка» до «Европы Сити Молл». Специализированные бригады продолжают откачивать воду в транспортном тоннеле в Краснооктябрьском районе, а также очищать от грунтовых наносов отдельные участки трамвайных путей в других районах города. К утру работа электротранспорта должна быть восстановлена в полном объеме», - поставил задачу глава администрации.

В настоящее время коммунальная техника продолжает ликвидировать грунтовые наносы на рокадной дороге в месте ее пересечения с улицей 7-й Гвардейской и у стадиона, куда, следуя естественному уклону рельефа, устремились основные потоки воды.

Работы останавливаться не должны, при этом необходимо обеспечить сменность персонала, сотрудники должны быть обеспечены питанием и питьевой водой. «Руководители работ должны взять эти вопросы на личный контроль», - отметил Виталий Лихачев.

С учетом сохранения неблагоприятного погодного прогноза еще одной задачей является расчистка ливневой канализации, в которой сегодня из-за ливня также образовались грунтовые наносы. Для того чтобы новые ливневые потоки не пошли по уже размытым участкам, усугубляя ситуацию необходимо предусмотреть возможность проведения водоотводные путей.

По данным Волгоградского центра по гидрометеорологии, за время дождя выпало 70 миллиметров, что является почти двухмесячной нормой осадков для города Волгограда, при том, что месячная норма осадков составляет 39 мм. Напомним, сотни метров рокадной дороги у стадиона "Волгоград Арена" оказались затопленными грязевыми потоками, образовавшимися при размыве насыпного склона. Пострадали от разгула стихи и несколько торговых центров, которые оказались подтопленными.В некоторых районах города вода из-за неисправной ливневой канализации проникла внутрь многоквартирных домов.