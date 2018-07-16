









Сотни метров рокадной дороги после сильного ливня оказались затопленными грязевыми потоками, образовавшимися при размыве насыпного склона у стадиона "Волгоград Арена", сообщает ИА "Высота 102". В провал, по приблизительным оценкам, может поместиться двухэтажный дом. Водой и грязью залита новая набережная.

Сейчас коммунальщики устраняют последствия стихии: спецтехника счищает грязь с автодороги, а вереницы самосвалов вывозят смытый водой грунт. Подробности - в видеосюжете.