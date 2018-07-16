Происшествия 15.07.2018 22:54
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15.07.2018 22:54
Сотни метров рокадной дороги после сильного ливня оказались затопленными грязевыми потоками, образовавшимися при размыве насыпного склона у стадиона "Волгоград Арена", сообщает ИА "Высота 102". В провал, по приблизительным оценкам, может поместиться двухэтажный дом. Водой и грязью залита новая набережная.
Сейчас коммунальщики устраняют последствия стихии: спецтехника счищает грязь с автодороги, а вереницы самосвалов вывозят смытый водой грунт. Подробности - в видеосюжете.
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